İsrail Güçleri Tarafından Hedef Alınan Filistinli Kızın Yardım Çağrısı

Filistin Kızılayı, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracı hedef alınca telefonla arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Filistinli Leyan Hamade'nin öldürülmeden önceki ses kaydını paylaştı.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması ve yakınlarının ölmesinin ardından araçta mahsur kalan Leyan'ın Filistin Kızılayını telefonla arayarak yardım istediği belirtildi.

Ses kaydında Filistinli kızın öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği duyuluyor. Hemen ardından kayıtta silah sesleri ve çığlıklar duyuluyor ve hat kesiliyor.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı ifade edildi.

Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçleri tarafından izin verilmediği, 18 saatten uzun süredir Hind ve onu kurtarmaya giden ekibe ulaşılamadığı, akıbetlerinin bilinmediği aktarıldı.