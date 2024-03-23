İsrail güçlerinin saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin geçen ağustos ayında yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, 21 Ağustos 2023'te Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında çıkan çatışmada başından ağır yaralanan Amid el-Cağub'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Haberde, Cağub'un, o tarihten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 449'a yükseldi.
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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi. Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı. Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ağır hasarlı bir binanın 1. katından düşen M.K. isimli şahıs yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Öztan'ın oğlu, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davası sonucunda Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. iPhone üreticisi, rekabet karşıtı uygulamalarla suçlanıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti. Apple'ın bu durumu nasıl değerlendireceği ve sektördeki rekabet konusu önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Oyunları 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek.
Ofis çalışanları zam isteyince müdürleri Hayati, stajyer olarak Hüseyin'i işe alır. Hüseyin'in yapay zeka ile işleri hızlıca halletmesi sonucu Hayati herkesi işten çıkarır. Ancak patron İbrahim'in gelmesiyle işler tersine döner. Hayati'nin arkadaşı Fikri, Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bahadır'ın ilk orucunu tutması zor anlar yaşatır. Ozan'ın Hintli kız arkadaşı Çiçek ile evlilik adetleri sorun yaratır. Çiçek, fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Mesut'un eşi Burcu, yanlış anlamalar sonucu Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre, Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu. Motosikletler, trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde yüzde 47,7'lik oranla birinci sırada yer alırken, otomobiller ikinci sıraya geriledi. Bu artışın sebebi ise B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenleme olarak gösteriliyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti ve konuşmasında Gazze'nin işgal altında olduğu günden beri sokaklara çıkan insanlık cephesine değindi.
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