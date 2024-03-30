İsrail Güçleri Tubas'ta Baskın Düzenledi, 2 Filistinli Yaralandı

Bartın'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Kazada, her iki sürücü de araçta sıkışırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücülerden biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.