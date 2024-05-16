İsrail Güçleri Tulkerim'de Baskınlar Düzenledi: 3 Filistinli Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Tulkerim'de Baskınlar Düzenledi: 3 Filistinli Öldü, 1 Kişi Yaralandı

İsrail Güçleri Tulkerim\'de Baskınlar Düzenledi: 3 Filistinli Öldü, 1 Kişi Yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde ve çevresinde düzenlediği baskınlar sırasında 3 Filistinliyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Ayrıca, Tulkerim'in doğusundaki Anabta beldesindeki bir evde yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı.

16.05.2024 04:01
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İsrail güçleri bu gece işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin farklı yerlerine düzenlediği baskınları sırasında 3 Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı, bir kişiyi de gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Tulkerim kentine ve kuzeyindeki beldelerine baskın düzenledi.

Baskın sırasında binaların üzerine çıkan keskin nişancıların hareket eden her şeye ateş etmesi sonucu 3 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Yezen Şehade adlı genci Tulkerim'in doğusundaki Anabta beldesindeki evine düzenlediği baskında gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Tulkerim'de Baskınlar Düzenledi: 3 Filistinli Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Tulkerim'de Baskınlar Düzenledi: 3 Filistinli Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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