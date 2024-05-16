İsrail Güçleri Tulkerim\'de Baskınlar Düzenledi: 3 Filistinli Öldü, 1 Kişi Yaralandı

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İsrail güçleri bu gece işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin farklı yerlerine düzenlediği baskınları sırasında 3 Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı, bir kişiyi de gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Tulkerim kentine ve kuzeyindeki beldelerine baskın düzenledi.

Baskın sırasında binaların üzerine çıkan keskin nişancıların hareket eden her şeye ateş etmesi sonucu 3 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Yezen Şehade adlı genci Tulkerim'in doğusundaki Anabta beldesindeki evine düzenlediği baskında gözaltına aldı.