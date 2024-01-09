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İsrail Güçleri Tulkerim'de Baskın Düzenledi, 9 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Tulkerim'de Baskın Düzenledi, 9 Filistinli Yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde düzenlediği baskında 9 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığı ve 9 Filistinlinin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi. İsrail askerleri kampı kuşatarak çatılara keskin nişancılar yerleştirirken, Ramallah, El-Bire ve Kalkilya kentlerine de baskınlar düzenlendi. Son 10 günde İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Güçleri Tulkerim\'de Baskın Düzenledi, 9 Filistinli Yaralandı
09.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:44
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği baskında 9 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin, bombalama sırasında şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 9 Filistinliye müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail askerleri kampı kuşattı, çatılara keskin nişancılar konuşlandırıldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve kampın çevresindeki caddelere mevzilendi.

İsrail askerleri kampı tüm giriş noktalarından kuşattı, yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi. Keşif uçakları uçuşlar gerçekleştirirken, kentin batısına takviye güç ve askeri buldozerler gönderildi.

Yerel kaynaklar, kampta zaman zaman patlama ve silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Ramallah, El-Bire ve Kalkilya'ya da baskınlar düzenlendi

Ayrıca İsrail güçleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah, El-Bire ve Kalkilya kentlerindeki birçok beldeye de baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri dün Tulkerim kentinde 3 Filistinliyi öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Tulkerim'de Baskın Düzenledi, 9 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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