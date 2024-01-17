İsrail Güçleri Tulkerim Mülteci Kampı\'nda Baskın Düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında çok sayıda kişiyi gözaltına alırken Filistinlilerin mülklerine ve altyapıya zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, iki askeri buldozer ve kalabalık bir güçle batı, kuzey ve güneyden Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Giriş-çıkışlara konuşlanan askeri araçlarla kampı kuşatan İsrail güçleri, yüksek binaların çatılarına da keskin nişancılar yerleştirdi.

Tulkerim'in batısındaki İsra Hastanesi ile Sabit Devlet Hastanesi'nin girişlerine konuşlanan askeri araçlarla giriş-çıkışlar engellenirken, kentin güneyindeki Acil Servis Merkezi'ndeki ambulansların giriş-çıkışına izin verilmedi, gelen araçlarda arama yapıldı.

İsrail ordusuna ait buldozerler yolları, kaldırımları kazdı, altyapıyı tahrip etti, Filistinlilere ait iş yerlerine ve araçlara büyük zarar verdi. Bölgedeki bazı sokaklara da piyade askerler yerleştirildi.

Tulkerim'de Nablus Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı durduran İsrail güçleri, içindekileri araçtan indirerek önce alıkoydu daha sonra gözaltına aldı.

İsrail güçleri, kentin çeşitli bölgelerinde evlere kapılarını kırarak düzenlediği baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun bu sabah Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı İHA ile bombaladığı, saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.