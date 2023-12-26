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İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria\'da 7 Filistinliyi yaraladı
26.12.2023 - 02:58,
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İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği Nablus kentinin Burka kasabasında darbettiği 43 yaşındaki Filistinli bir kadının, Rafidya Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, Nablus'un kuzeyinde Deyr Şeref Kavşağı noktasında Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğrayan 31 yaşındaki Filistinli gence ekiplerin müdahale ettiği ifade edildi.

Tulkerem'in kuzeydoğusunda Attil kasabasında çıkan olaylarda ayağına şarapnel parçası isabet eden bir kişinin ve Doğu Kudüs'te bir kontrol noktasında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan birinin hastaneye kaldırıldıkları bilgisi verildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi yerleşimcilerin Selfit kentinde düzenlediği saldırıda 2 Filistinliyi yaraladı.

Yerleşimciler tarafından darp edilen Hasan Yusuf Selman ve Said Hasan el-Kadi isimli Filistinlilerin vücudunda morluklar ve kırıklar oluştu.

Cenin kentinin batısında yer alan Sile ez-Zahr kasabasında da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu elinden yaralanan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçlerinin ayrıca kentin güneyinde bir askeri kontrol noktasında 17 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail güçlerinin Tulkerim, Nablus, Ramallah, Beytullahim, El Halil ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 35 kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yoğun saldırıları sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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