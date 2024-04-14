İsrail Güçleri ve Yahudi Yerleşimcilerin Saldırıları Sonucu 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 12 Nisan Cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarına dair açıklama yaptı.
İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu bilgisine yer verildi.
Bir Filistinli kaçırıldı
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimciler bir taş ocağına saldırdı.
İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimcilerin taş ocağındaki çok sayıda işçiye saldırdığı, bir kişiyi yaraladığı aktarıldı. Yasa dışı yerleşimcilerin burada 22 yaşındaki Mahir ed-Darbani'yi kaçırdığı kaydedildi.
Yahudi yerleşimciler 12 Nisan akşamından bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı.
Yasa dışı yerleşimciler, başta Mugayyir köyü olmak üzere Filistinlilere ait köy ve beldelere saldırdı, çok sayıda aracı ateşe verdi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
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