İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 7 Filistinli öldü

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İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 12 Nisan Cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına dair açıklama yaptı.

Söz konusu saldırılarda cumadan bu yana 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 75 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu bilgisine yer verildi.

Son saldırılarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısının 468'e yükseldiği, 4 bin 800'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yahudi yerleşimciler, 12 Nisan akşamından bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı.

Yerleşimciler, başta Mugayyir köyü olmak üzere Filistinlilere ait köy ve beldelere saldırdı, çok sayıda ev ve aracı ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.