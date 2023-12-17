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İsrail güçleri, yılbaşından bu yana 505 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri, yılbaşından bu yana 505 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 111'i çocuk olmak üzere 505 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne savaş açtığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 70'i çocuk olmak üzere 297 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, yılbaşından bu yana 505 Filistinliyi öldürdü
17.12.2023 - 17:15,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşından bu yana 111'i çocuk olmak üzere 505 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin yılbaşından bu yana Batı Şeria'da 505 Filistinliyi öldürdüğü kaydedilen açıklamada, bunlardan 111'inin çocuk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Tel Aviv'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş açtığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 70'i çocuk olmak üzere 297 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail güçleri, 2022 yılında Batı Şeria'da 171, Gazze Şeridi'nde 53 olmak üzere toplam 224 Filistinliyi öldürmüştü.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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