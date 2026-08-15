İsrail Güçlerinden Düğün Salonduna Baskın - Son Dakika
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İsrail Güçlerinden Düğün Salonduna Baskın

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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bir düğüne baskın düzenleyerek davetlilere saldırdı. Panik yaşandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün el-Ayzeriyye beldesinde Filistinlilerin düğününe baskın düzenleyerek davetlilere saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece saatlerinde el-Ayzeriyye beldesindeki Şems el-Avde Düğün Salonu'na baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin salonda bulunan davetlilere fiziksel müdahalede bulunduğu ve bazı kişileri darbettiği belirtildi.

Baskının ve müdahalenin gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Olay sırasında salonda bulunanların büyük panik yaşadığı aktarılırken, saldırıda yaralananların olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Filistin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdılar. Bu saldırılarda 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçlerinden Düğün Salonduna Baskın - Son Dakika

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