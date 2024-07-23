İsrail Güçlerinin Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin güneydeki El Halil yakınlarındaki Sair beldesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail askerlerinin kuzeydeki Tulkerim kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Tulkerim kentine ve mülteci kampına yoğun saldırı başlatmıştı. İHA'ların kullanıldığı saldırı askeri araçlar ve buldozerle takviye edilmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Tulkerim'de altyapıyı tahrip etmeye, sokakları ve dükkanları buldozerlerle yıkmaya başlamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 581'e yükseldi.