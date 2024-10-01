İsrail Halkı Sığınaklardan Çıkabilir

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İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısının son bulmasının ardından halkın sığınak ve güvenli bölgelerden çıkabileceğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin ardından "ülke genelinde halkın sığınak ve korunaklı yerlerden çıkmasına izin verildiği" belirtildi.

İsraillilerden yeni uyarılar olması halinde bunları dikkate almaları istendi.

Öte yandan ordudan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Ordudan paylaşılan görüntüde, Halevi ve üst düzey komutanların, durum değerlendirmesini sığınak benzeri bir odada yapmaları dikkati çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.