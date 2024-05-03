İsrail, Hamas'a esir takası için bir hafta süre verdi - Son Dakika
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İsrail, Hamas'a esir takası için bir hafta süre verdi

İsrail, Hamas\'a esir takası için bir hafta süre verdi

İsrail'in Hamas'a esir takası mutabakatı için bir hafta süre verdiği, anlaşma olmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacağı iddia edildi. İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakereler devam ediyor. Hamas yönetiminin esir takası için Gazze'de kalıcı ateşkes şartında ısrar ettiği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı belirtiliyor. Tel Aviv'in kalıcı ateşkes yerine bir kısım esirin serbest bırakılması karşılığında 40 günlük geçici ateşkes önerdiği ifade ediliyor. Mısırlı yetkililere dayandırılan haberlere göre, Hamas'ın Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail ile uzun vadeli bir ateşkes istediği ve İsrail'in olası ateşkese saygı göstereceği konusunda ABD'den garanti istediği belirtiliyor. İsrail'in mutabakata varılması durumunda Refah'a saldırıyı süresiz olarak ertelemeyi düşündüğü ve Hamas'a bir hafta süre tanıdığı da ifade ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını açıklamıştı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, sivil altyapı da tahrip edildi.

03.05.2024 18:47
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İsrail'in Hamas'a esir takası mutabakatı için bir hafta süre verdiği, anlaşma olmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacağı iddia edildi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakereler devam ediyor.

Hamas yönetiminin esir takası için Gazze'de kalıcı ateşkes şartında ısrar ettiği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı belirtiliyor.

Tel Aviv'in kalıcı ateşkes yerine bir kısım esirin serbest bırakılması karşılığında 40 günlük geçici ateşkes önerdiği ifade ediliyor.

The Wall Street Journal, adı açıklanmayan Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail ile uzun vadeli bir ateşkes istediğini yazdı.

Mısırlı yetkililer, Hamas'ın, İsrail'in olası ateşkese saygı göstereceği konusunda ABD'den garanti istediğini kaydetti.

İsrail'in mutabakata varılması durumunda Refah'a saldırıyı süresiz olarak ertelemeyi düşündüğünü belirten Mısırlı yetkililer, Tel Aviv'in Hamas'a bir hafta süre tanıdığını, aksi halde Refah'a kara saldırısı başlatacağını da ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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