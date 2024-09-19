İsrail-Hamas Esir Takası Taslağı - Son Dakika
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İsrail-Hamas Esir Takası Taslağı

İsrail, Hamas ile esir takası için yeni bir teklif sundu; serbest bırakmalar ve ateşkes öngörülüyor.

19.09.2024 14:49
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İsrail'in Hamas ile olası esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılması, Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını içeren yeni bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'in Hamas ile esir takasına ilişkin yeni bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Buna göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılacağı, buna karşılık Gazze'deki saldırıların duracağı, Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı ve Hamas yönetiminin de Gazze'den güvenli bir şekilde çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Önerilen planın, "Gazze'nin silahsızlandırılması ve yeni bir yönetim sistemi getirilmesini" de içerdiği öne sürüldü.

Söz konusu teklifin, ABD'li yetkililerle geçen hafta yapılan bir toplantı sırasında sunulduğu da aktarıldı.

Öte yandan, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumundan yapılan açıklamada, İsrail'in teklifini memnuniyetle karşıladıkları belirtilerek, hükümetin tüm üyelerini teklifi kamuoyuna açık bir şekilde destekleme çağrısında bulunuldu.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Hamas Esir Takası Taslağı - Son Dakika

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