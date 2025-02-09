İsrail-Hamas Görüşmeleri Doha'da Sembolik - Son Dakika
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İsrail-Hamas Görüşmeleri Doha'da Sembolik

İsrail-Hamas Görüşmeleri Doha\'da Sembolik

Netanyahu, ateşkesin ikinci aşaması için İsrail heyetini Katar'a göndermekle talimat verdi.

09.02.2025 11:45
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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes kapsamında kararlaştırılan beşinci rehine-mahkum takasının tamamlanmasının ardından dün müzakerecilere Hamas ile ateşkesi görüşmek üzere Katar'a gitme talimatı verdi. İsrail heyetinin bu ziyareti "sembolik" olarak görülürken, görüşmelerde ilerleme beklenmiyor.

Gazze'den dün serbest bırakılan üç İsrailli rehineyi tedavi eden hastane, rehinelerden Or Levy ve Eli Sharabi'nin "sağlık durumlarının kötü" olduğunu, Ohad Ben Ami'nin ise "beslenme ihtiyacının acil" olduğunu söyledi. Bunun üzerine "Hamas'ı ezme ve kalan tüm rehineleri serbest bırakma" sözünü yineleyen Netanyahu, grubu "canavarlar" olarak kınadı.

Öte yandan, İsrail'in karşılığında serbest bıraktığı 183 mahkumdan 7'sinin hastaneye kaldırılması gerektiğini belirten Filistinli Mahkumlar Kulübü Savunma Grubu, hapishanedeki "vahşet" ve "kötü muameleyi" kınadı. Hamas yaptığı açıklamada, İsrail'i "mahkumları yavaş yavaş öldürme politikası" gütmekle suçladı. Serbest bırakılanların 41'i, Batı Şeria'nın Ramallah kentine dönerken, 4'ü İsrail tarafından kontrol edilen Doğu Kudüs'te serbest bırakıldı, 131'i Gazze'ye gönderildi ve 7'si de Mısır'a sınır dışı edildi.

İsrailli bir heyet, ateşkesin ikinci aşaması için Doha'da

Ateşkesin geçen ay yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleşen 5. takas, savaşa kalıcı olarak bir son vermenin konuşulması amaçlanan ateşkesin bir sonraki aşamasına ilişkin müzakerelerin başlayacağı sırada gerçekleşti.

İsrailli bir heyet, Katarlı arabulucularla görüşmek üzere dün Doha'ya gitti. Ancak üst düzey İsrailli yetkililer, "bunun sadece 'sembolik bir gezi' olduğunu ve rehine anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ilerlemesinin beklenmediğini" belirtti. Üst düzey İsrailli yetkililer Doha'ya giden heyete anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili görüşmeleri yürütmek üzere siyasi liderlikten bir yetki verilmediğini kaydetti.

Seyahatin asıl amacının Netanyahu'ya müzakere ekibini Katar'a göndermesi için baskı yapan ABD yönetimine karşı iyi niyet göstermek olduğu söyleniyor. Rehine anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelerin 3 Şubat Pazartesi başlaması bekleniyordu. Ancak Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşene kadar müzakere ekibini Doha'ya göndermeyi reddetti.

İsrail devlet televizyon kanalı KAN'ın bugünkü haberine göre, güvenlik kabinesi rehine-ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri bu hafta 11 Şubat Salı ya da 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirecek.

Hamas: "Ateşkes, İsrail yüzünden çökebilir"

Ancak Hamas'ın üst düzey yetkilisi Bassem Naim, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in "ilk aşamayı uygulamadaki erteleme ve kararlılık eksikliğinin bu anlaşmayı tehlikeye attığını ve bu nedenle durabileceğini ya da çökebileceğini" söyledi.

Naim, ayrıca rehinelerin durumunu "Gazze Şeridi'nin içinde bulunduğu zor koşullar altında kabul edilebilir" olarak nitelendirdi. "Savaşa geri dönmek kesinlikle bizim isteğimiz ya da kararımız değil" diyen Naim, Arap ülkelerini İsrail'i tanımamaya çağırarak, "Hem şu anda normalleşmekte olan hem de normalleşmeyi düşünen tüm Arap ülkelerini bundan geri adım atmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaçırılan 251 rehineden 73'ü Gazze'de kalmış oldu

Gerçekleştirilen 5. takas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesi ve sakinlerini bölgeden çıkarması gerektiği yönündeki sözlerinin ardından gerçekleşti ve küresel çapta tepkilere yol açtı.

Rehinelerin geri dönmesiyle birlikte, saldırı sırasında kaçırılan 251 rehineden 73'ü Gazze'de kalmış oldu; İsrail ordusu bu rehinelerden 34'ünün öldüğünü iddia ediyor.

İsrailli 17 rehinenin daha bırakılması amaçlanıyor

Hamas, İsrail hapishanelerinden salıverilen Filistinli yüzlerce mahkum karşılığında şimdiye kadar 16'sı İsrailli olmak üzere 21 rehineyi serbest bıraktı. Gazze'de geçen hafta serbest bırakılan 5 Taylandlı rehine, serbest bırakılmalarından bu yana tedavi gördükleri İsrail'deki bir hastaneden dün taburcu edildi ve ülkelerine doğru yola çıktı. Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, 42 günlük ilk aşamanın geri kalanında 17 rehinenin daha serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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