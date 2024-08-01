İsrail, Hamas lideri Muhammed Deif'in öldüğünü doğruladı

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(ANKARA) - İsrail ordusu, temmuz ortasında Gazze'de El-Mevasi mülteci kampına düzenlediği ve 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadının Gassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldüğünün doğrulandığını bildirdi. Hamas'tan ise bu konuda bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 14 Temmuz'da El-Mevasi mülteci kampına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirmiş, Hamas'ın askeri kanadı Gassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed Deif'i hedef aldığını ifade etmişti. Bölgedeki sağlık ekipleri saldırıda 90 kişi hayatını kaybetmiş en az 300 kişi yaralandığını bildirmişti.

Hamas, El-Mevasi saldırısından sonra Deif'in iyi durumda olduğunu ve Hamas'ın askeri kanadının operasyonlarını doğrudan denetlediğini ifade etmişti.

İsrail Savunma Güçleri (IDF), bugün X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Deif'in öldürüldüğünü doğruladıklarını bildirdi. IDF, "Artık doğrulayabiliriz: Muhammed Deif elimine edildi" açıklamasını yaptı.

İsrail, Deif'in öldüğü bilgisinin istihbarat değerlendirmelerine dayandığını belirtti. Hamas ise İsrail'in açıklamasının ardından Deif'in ölümünü doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı.