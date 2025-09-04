İsrail-Hamas'ta Ateşkes Süreci İddiası - Son Dakika
İsrail-Hamas'ta Ateşkes Süreci İddiası

İsrail-Hamas\'ta Ateşkes Süreci İddiası
04.09.2025 20:53
Filistin asıllı iş adamı Bahbah, ABD'nin kapsamlı ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini öne sürdü.

Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, ABD'nin " Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve tüm esirleri serbest bırakmayı öngören" nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğunu ve Hamas yetkililerinin de bunu kabul ettiğini öne sürdü.

İsrail Gazze'yi işgali için attığı adımları hızlandırırken; ateşkes için dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. İddianın sahibi ise İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Babbah, Washington'da 3 Eylül'de bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda "tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini" öngören nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini söyledi.

"HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"

ABD'nin söz konusu "kapsamlı" ateşkes önerisiyle ilgili Hamas yetkilileriyle iletişime geçtiğini kaydeden Bahbah, yetkililerin başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığından emin olamadıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı gördükten sonra resmi olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmaya onay verdiklerini iddia etti.

"TRUMP, NETANYAHU'YA BASKI YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Bahbah, Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya böyle bir anlaşmayı kabul etmesi ve savaşı sona erdirmesi için yoğun baskı yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Bahbah, her iki tarafın da görüşmeler konusunda ciddi olması halinde "savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve bir anlaşmaya varılması konusunda her zamankinden daha fazla olumlu sinyaller" olduğunu öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump 3 Eylül'de, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da 3 Eylül'de "Belirli sayıdaki Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu bildirmişti.

Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın, teklifi kabul etmesiyle ilgili yapılan açıklamada ise "bunun sadece bir propaganda olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla (Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze'de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil bir yönetim kurulması) sonlanabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

