İsrail, Hamas'tan 7 Rehine Aldı - Son Dakika
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İsrail, Hamas'tan 7 Rehine Aldı

İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 7 rehineden 2'sinin Israeli, 5'inin Taylandlı olduğunu doğruladı.

30.01.2025 16:28
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(ANKARA) - İsrail ordusu, Hamas'ın Kızılhaç'a yedi rehine teslim ettiğini; iki İsrailli rehinenin yanı sıra beş Taylandlı rehineyi de serbest bıraktığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Han Yunus'ta rehinelerin serbest bırakılması sırasında yaşanan izdihama ilişkin, "Arabuluculardan bu tür korkunç sahnelerin tekrarlanmamasını sağlamalarını ve rehinelerimizin güvenliğini garanti altına almalarını talep ediyorum" dedi.

Arbel Yehoud ve Gadi Mozes, kısa bir süre önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim edildi. Bunun üzerine İsrail ordusu, İsrailli rehineler Arbel Yehoud ve Gadi Mozes'in yanı sıra beş Taylandlı rehinenin de teslim alındığını doğruladı.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Filistinli 30'u çocuk 110 mahkumun serbest bırakılması için de hazırlıklara başlandı. Bölgeye, İsrail'e ait çok sayıda askeri araç nakledildi.

Tayland ise beş Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığına ilişkin hala teyit alamadığını belirtti. Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, serbest bırakılan rehinelerin kimler olduğu konusunda büyükelçilerinden "teyit bekledikleri" belirtildi. Açıklamada, "Son serbest bırakma olayında, serbest bırakılanların sayısı ve uyrukları konusunda bir karışıklık yaşanmıştı" denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Han Yunus'ta rehinelerin serbest bırakılması sırasında bugün yaşanan izdihamı eleştirdi. Netanyahu, Han Yunus'ta iki İsrailli rehinenin serbest bırakılması sırasında alanda bulunan kalabalığın yarattığı izdihama karşı, "Bu, terör örgütü Hamas'ın akıl almaz vahşetinin bir başka kanıtıdır. Arabuluculardan bu tür korkunç sahnelerin tekrarlanmamasını sağlamalarını ve rehinelerimizin güvenliğini garanti altına almalarını talep ediyorum. Her kim rehinelerimize zarar vermeye cüret ederse bedelini ödeyecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail, Hamas'tan 7 Rehine Aldı - Son Dakika

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