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İsrail, Han Yunus'ta askerlerine havadan malzeme indirdi - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'ta askerlerine havadan malzeme indirdi

İsrail ordusu, 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan askerlerine havadan askeri malzeme indirdi. Yaklaşık 7 ton lojistik malzeme, Samson (C-130J Super Hercules) tipi kargo uçağından paraşüt indirilerek sevkiyat gerçekleştirildi.

İsrail, Han Yunus\'ta askerlerine havadan malzeme indirdi
11.12.2023 - 21:05,
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İsrail ordusu, 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan askerlerine havadan askeri malzeme indirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "son birkaç günde, Han Yunus'ta savaşan yüzlerce asker için havadan yaklaşık 7 ton lojistik malzemenin indirilmesini içeren bir lojistik sevkiyat operasyonu gerçekleştirildiği" bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sevkiyatın, Samson (C-130J Super Hercules) tipi kargo uçağından paraşüt indirilerek gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sevkiyatın, 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk havadan indirme operasyonu olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA
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