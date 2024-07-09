İsrail, Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurması sonucu ölen ve yaralanan oldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin Abesan bölgesinde yer alan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamada, İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki HanYunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.