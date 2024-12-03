İsrail Hapisanesinde 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 2 Filistinlinin tutuldukları hapishanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunca alıkonan 2 Gazzelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu kişilerden birinin 31 yaşındaki Muaz Haled Muhammed Rian olduğu ve 21 Ekim'de Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerince alıkonduğu ifade edildi.

Ailesi Rian'ın alıkonduğu sırada felçli olduğunu ve sağlık durumunun İsrail'e ait gözaltı merkezinde daha da kötüye gittiğini dile getirdi.

Rian'ın alıkonduktan yaklaşık bir buçuk hafta sonra adı sık sık Filistinlilere yönelik işkencelerle gündeme gelen İsrail'deki Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde 2 Kasım'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail askerlerince alıkonduktan sonra geçen ay hayatını kaybeden diğer Gazzelinin ise 35 yaşındaki Muhammed Abid İdris olduğu belirtildi.

İdris'in 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerlerince alıkonduğu ifade edildi.

Gazeteye konuşan Filistinli yetkililer, İdris'in alıkonduğunda herhangi bir sağlık probleminin olmadığını ve 29 Kasım'da İsrail'deki Ofer Hapishanesi'nde yaşamını yitirdiğini aktardı.

Haaretz, İsrail makamlarının hem Rian hem de İdris'in neden alıkonduğunu veya haklarındaki suçlamaların ne olduğuna ilişkin bilgi vermediğine dikkati çekti.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinliyi alıkoydu.

İsrail'e ait hapishane ve gözaltı merkezlerinde alıkonan Filistinlilerin cinsel saldırı da dahil olmak üzere çeşitli işkencelere maruz kaldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana 47 Filistinli İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde hayatını kaybetti.