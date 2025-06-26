İsrail Hapishaneleri İşkence Merkezine Döndü

İsrail hapishanelerinde tutulanların haklarını savunan Filistinli kuruluşlar, İsrail hapishanelerinin adeta "işkence merkezlerine" dönüştüğünü belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından ortak açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana başlattığı soykırımın, İsrail cezaevlerinde Filistinlilere yönelik suçları açısından "dönüm noktası" olduğu vurgulandı.

Filistinli kuruluşlar, İsrail'in hapishanelerde "işkence politikası" uyguladığının birçok belge ve tanıkla kanıtlandığına dikkati çekerek, "Soykırımın başlangıcından bu yana işkence politikası daha belirgin hale geldi." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerini adeta "işkencehanelere" dönüştürdüğü ifade edilirken, Gazze'de alıkonulan Filistinlilerin, İsrail ordusunun kendilerini alıkoyduğu yerler için "cehennem" ve "mezbaha" tabirini kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da gözaltına aldığı ve Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilere yönelik "zalimce gözaltına alınmadan başlayarak sistematik biçimde korkutma, şiddetli dayak ve acı vermeye yönelik kısıtlamaların yanı sıra özellikle Gazze'de alıkonulanların uzuvlarının kesilmesi dahil ciddi sonuçlara yol açan psikolojik ve fiziki işkencelerin yapıldığı" bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, 47'si kadın ve 440'tan fazlası çocuk olmak üzere 3 bin 562 Filistinliyi "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında alıkoyuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı 2 bin 214 Filistinli bulunurken, toplamda 10 bin 400 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtiliyor.