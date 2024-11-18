İsrail Hapishanelerinde Filistinli Çocuklar Cezalandırılıyor - Son Dakika
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İsrail Hapishanelerinde Filistinli Çocuklar Cezalandırılıyor

İsrail'de 140'dan fazla Filistinli çocuk, ihlallere ve kötü koşullara maruz kalıyor.

18.11.2024 17:49
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İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli çocukların "cezalandırma ve ihlallere" maruz kaldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, heyet avukatının yakın zamanda Megiddo Hapishanesi'ni ziyaret ettiği ve bazı tutuklularla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Megiddo Hapishanesi'nde 140'tan fazla Filistinli çocuk bulunuyor. Bu çocuklar yaşları dikkate alınmaksızın cezalandırma ve ihlallere maruz kalıyor." denildi.

İsrail'deki bazı cezaevlerinde uyuz hastalığının yayıldığı ve hapishane yönetimlerinin tutukluları tedaviden mahrum bıraktığına işaret edilen açıklamada, sadece hastalığı ileri evrelere ulaşan bazı hastalara "kısmen tedavi imkanı sağlandığı" ifade edildi.

İsrail'deki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 280 Filistinli çocuğun yetişkin tutuklularla aynı zor şartlar altında yaşadığına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Çocuk tutuklular, arama ve şiddet olaylarının yanı sıra, verilen sağlıksız ve az miktardaki gıda nedeniyle çok fazla kilo kaybediyor. Kışın başlamasıyla birlikte koşullar daha da kötüleşiyor. Çünkü tutuklular kışlık kıyafet ve battaniyeden dahi yoksun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hapishanelerinde Filistinli Çocuklar Cezalandırılıyor - Son Dakika

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