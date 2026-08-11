İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklulara Şiddet

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların benzeri görülmemiş şekilde baskı, kötü muamele, tıbbi ihmale maruz kaldığı ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılının ilk yarısında esirlerin durumunu ele alan rapor kapsamında ismi açıklanmayan bir esirin ifadelerine yer verildi.

Söz konusu esir, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunun "benzeri görülmemiş düzeylerde baskı ve kötü muamele" içerdiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin esirlerin bulunduğu odalara sık sık baskın düzenlediğini belirten esir, bu baskınlara çok sayıda özel birlik mensubu ile polis köpeğinin katıldığını, plastik mermi kullanıldığını ve bazı esirlerin yaralandığını söyledi.

Esir, bir aydan uzun süre önce düzenlenen operasyonlardan birinde ayağından plastik mermiyle yaralandığını ve yaralanmanın izlerini hala taşıdığını aktardı.

Filistinli esir, hapishane yönetiminin ramazan ayında tüm koğuşlardaki yatakları kaldırdığını belirterek, bu nedenle demir yataklarda uyumak zorunda kaldıklarını, uygulamanın şiddetli sırt ağrılarına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını dile getirdi.

"Tutuklanmadan önce herhangi sağlık sorunum yoktu"

Tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyleyen esir, hapishanede kaldığı süre içinde ayağında sorunlar ortaya çıktığını, ayrıca sol ayağında tekrarlayan kan akıntılı yaralar oluştuğunu ifade etti.

Esir, haftada 3 gün antibiyotik kullandığını, bunun belirtileri geçici olarak azalttığını ancak tedavinin ardından sorunların yeniden ortaya çıktığını belirterek hapishanede tıbbi takip ve kalıcı tedavi bulunmadığını ifade etti.

"Kıyafet talebimiz yerine getirilmiyor"

Kıyafet yetersizliğinin yaşadığı sıkıntıları daha da artırdığını söyleyen esir, yarasından gelen akıntıların kıyafetlerini kirlettiğini, ek kıyafet taleplerinin hapishane yönetimince karşılanmadığını ve ziyaret sırasında giymek için başka bir esirden pantolon ödünç almak zorunda kaldığını anlattı.

Yemek ve yaşam koşullarında da herhangi bir iyileşme olmadığını aktaran esir, temizlik malzemelerinde ciddi eksikliğin ve toplu cezalandırma uygulamalarının sürdüğünü vurguladı.