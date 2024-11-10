İsrail Hapishanelerinde Tıbbi İhmal İddiaları

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İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Hapishanesinde tutulan Filistinlilerin "tıbbi ihmal ve açlığa" maruz bırakıldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada Filistinli tutukluların şahitliklerine yer verildi.

Açıklamaya göre, 31 Ağustos 2023'ten bu yana tutuklu olan işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden Muhammed Ganim'in (29) sinir hastalığı bulunuyor bu nedenle uzun süreli baş dönmeleri ve bayılmalar yaşıyor.

Ganim, hapishanede maruz kaldığı dayak ve kötü muameleden dolayı sol dizinin şiddetli şekilde ağrıdığını ve yaklaşık 45 kilogram zayıfladığını anlattı.

El Halil kentinden Muhammed Suveyti ise 2007 yılından bu yana tutuklu bulunuyor.

Yaklaşık 4 ay önce uyuz hastalığına yakalanan Suveyti hapishane kliniğinde herhangi bir tedavi görmediğini, bunun yanı sıra kışlık kıyafet veya battaniyenin de kendisine verilmediğini kaydetti.

Suveyti gibi yine El Halil kentinden olan 35 yaşındaki Refet Salim ise 25 Ekim 2023'te hapishaneye girdi.

Birçok sağlık sıkıntısıyla mücadele eden Salim, yüksek tansiyonun yanı sıra kan alerjisi ve sırtındaki disklerden de muzdarip. Hapishane kliniğinde tedavi edilmeyen Salim, yetersiz beslenme ve hastalıklarından dolayı 25 kilogram verdi.

Filistinli tutuklu Ahmed Sus (24) da 29 Ağustos 2023'ten bu yana İsrail hapishanesinde. Tulkerimli Sus'un bel fıtığı bulunuyor ve sol ayağının üzerine basıp yürüyemiyor. Cerrahi operasyon geçirmesi gereken Sus, bundan yoksun durumda olduğunu ifade etti.

Filistin Esir İşleri Heyetinin açıklamasında, "İsrail'in Filistinli esirlere uyguladığı tıbbi ihmal ve açlık politikası 7 Ekim 2023'ten sonra artarak devam etti." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü gözaltı ve tutuklama kampanyası

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin paylaştığı verilere göre, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden İsrail hapishanelerinde tutulan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 3 bin 380 Filistinli "idari tutuklu" bulunuyor.

İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyası kapsamında şu ana kadar 11 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Bunun yanı sıra hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını artıran İsrail, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." demişti.