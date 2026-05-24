İsrail Hapishanelerinde Uyuz Salgını

24.05.2026 19:51
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde uyuz hastalığının hızla yayıldığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki tutuklular arasında uyuz hastalığının hızla yayıldığı uyarısında bulunarak, yaklaşık 8 tutuklunun bulunduğu her bir koğuşta en az 3 kişinin uyuz hastalığına yakalandığını bildirdi.

Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, nisan ve mayıs aylarında hapishanelere yapılan ziyaretlerin, Filistinli esirlerin sağlık durumundaki tehlikeli seviyedeki kötüleşmeyi gözler önüne serdiği, tutuklular arasında uyuz hastalığının tehlikeli ve hızlı şekilde yayıldığını ortaya koyduğu belirtildi.

İsrail Cezaevi İdaresi'nin Filistinli esirleri kasıtlı şekilde tedavi ve sağlık hizmetinden mahrum bıraktığına işaret edilen açıklamada, "İsrail hapishaneleri, hastalıkların sistematik bir işkence aracı olarak kullanıldığı, salgın hastalıkların yayıldığı bir ortama dönüştü." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 8 tutuklunun bulunduğu kalabalık koğuşlarda en az 3 tutuklunun uyuz hastalığına yakalandığı; hastalığın en yaygın şekilde Ofer, Megiddo, Negev ve Ganot hapishanelerinde görüldüğü bilgisi verildi.

Megiddo Hapishanesi'ndeki tutukluların gerçek manada bir tıbbi takibin olmadığı ortamda şiddetli ağrılar ve ciddi sağlık belirtileri yaşadığı kaydedildi.

İsrail makamlarının sağlık krizinin boyutunu karartmak için uyuz hastalığına yakalananların ziyaretlerini iptal ettiği de ifade edildi.

Hapishanelerdeki sağlıksız koşullar nedeniyle hastalığa yeniden yakalananlar olduğu; bazı tutukluların 5 aydan uzun süredir uyuz hastalığıyla mücadele ettiği ve tedavi hakkından mahrum bırakıldığı kaydedildi.

Tıbbi ihmal nedeniyle bedenlerinde çıban, yara ve ağır enfeksiyon oluşan tutukluların şiddetli kaşıntı ve ağrılar nedeniyle uyuyamadığı, hareketlerinde kısıtlamaların yanı sıra hastalığın yol açtığı psikolojik sıkıntının benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı, bazı tutukluların tek isteğinin hastalıktan kurtulmak olduğu belirtildi.

Hapishanelerdeki aşırı kalabalık, hijyen eksikliği, havalandırma yetersizliği, güneş ışığından mahrumiyet ve kıyafet eksikliğinin hastalığın yayılmasındaki başlıca etkenler olduğu ayrıca tutukluların ıslak kıyafetler giymeğe zorlandığı aktarıldı.

Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevi idaresinin "tutuklular aleyhinde hastalıkları ve sağlık sorunlarını yavaş öldürme politikası olarak kullandığını" teyit etti.

İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten bu yana kimliği açıklananlardan 89 tutuklunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uyuz başta olmak üzere hastalıkların hapishanelerindeki ölümlerde öne çıkan nedenler arasında yer aldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, tutuklulara yönelik tıbbi ihlallerin durdurulması için Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulundu.

Ayrıca hapishaneleri "salgın hastalıklar, işkence ve yavaş ölümün yaşandığı alanlara" dönüştüren politikaların sonlandırılması; sorumluların da hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 17 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde Filistinli tutuklular arasında tıbbi ihmal nedeniyle uyuz hastalığının yayıldığını bildirmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu verilerine göre İsrail hapishanelerinde 86'sı kadın, 352'si çocuk olmak üzere 9 bin 600'ü aşkın Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

