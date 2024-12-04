İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Sayısı 10 Bini Geçti

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İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 10 bin 154'e yükseldiği bildirildi.

İsrailli insan hakları örgütü Hamoked'in, hapishaneler otoritesinin verilerine dayandırdığı bir yazılı açıklama yayımladı.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 10 bin 154'e ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlardan 2 bin 3 mahkum, 2 bin 951 gözaltı ve 3 bin 428 kişinin de idari tutuklu olduğu ifade edildi.

İsrail'in 1772 Filistinliyi de "yasa dışı savaşçı" şeklinde tasnif ederek, tutuklamaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, bahsi geçen Filistinli tutukluların 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan kara saldırısı sonrasında, İsrail ordusu tarafından orada alıkonulan Filistinlileri kapsamadığı belirtildi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.