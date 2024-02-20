İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular İnsan Hakları İhlallerine Maruz Kalıyor

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İsrail merkezli insan hakları örgütü, 7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların darp, kötü muamele ve tıbbı ihmale maruz kaldıklarını bildirdi.

Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü "İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar", İsrail'in hapishanelerindeki onlarca Filistinli tutuklunun tanıklığının yer aldığı bir rapor yayımladı.

İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar, koruması altında olan İsrail'in farklı hapishanelerindeki onlarca Filistinli tutuklunun ziyaret edilerek dinlendiğini, hapishanelerde vefat eden Filistinli esirlerin otopsi raporları, tıbbi kayıtlar ve İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yazışmaları incelenerek bu raporun hazırlandığını belirtti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların 3 ayrı gruba sınıflandırıldığı raporda, birinci grup Gazze Şeridi'nden gelerek İsrail'de resmi oturum aldığı halde tutuklanan, ikinci grup 7 Ekim'den beri Gazze'de gözaltına alınarak tutuklanan ve üçüncü grup da İsrail'in tutukladığı diğer Filistinliler olarak belirlendi.

Mahkumların darbedilmesi günlük rutin

Filistinli tutukluların günlük olarak İsrail hapishanelerinde şiddete maruz kaldıkları aktarılan raporda, "Tanıkların ifadesine göre gardiyanlar, günlük şiddet uygulamaları kapsamında koğuşlara girip tutukluları darbediyor." denildi.

Gardiyanların Filistinli tutuklulara yönelik şiddet uygulamalarından birinin de ağır küfür ve hakaret olduğu vurgulanan raporda, "Gardiyanlar, tutukluları diğer bir tutuklunun üzerine idrarını yapmaya zorluyor. Gardiyanlar tutukluları nakletme sırasında da tokat ve yumruklarla dövüyor." ifadeleri yer aldı.

Filistinli tutukluların İsrail bayrağını öpmeye zorlandığına işaret edilen raporda, bunu yapmayan Filistinlilerin ise darp edildiği ve kıyafetleri soyularak kendilerine alay edildiğine dikkat çekildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik şiddet uygulamalarının işkence düzeyinde olduğu belirtilen raporda, 7 Ekim'den beri İsrail hapishanelerinde 8 Filistinlinin öldüğünü kaydedildi.

Hapishanelerde vefat eden Filistinlilerin otopsi işlemlerinin takip edildiği ve 2'sinin vücudunda şiddet izlerinin görüldüğü aktarılan raporda, 2 tanesinde de tıbbi ihmalin tespit edildiği ifade etildi.

Filistinli tutukluların bazen günlerce süren tecride maruz kaldıkları, koğuşlardan su ve elektrik kesintilerinin 23 saate vardığı vurgulanan raporda, bazen de aşırı aydınlatmayla tutukluların 24 saat boyunca uykusuz bırakıldığı bilgisine yer verildi.

Hamas'ın saldırılarıyla ilgileri olmadığı halde Gazze'den yüzlerce Filistinlinin zorla kaybedildiğine işaret edilen raporda, bunlardan bazılarının 7 Ekim'den önce İsrail'de oturum sahibi olduğu aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular hakkındaki sistematik ihlallerin keyfi cezalandırma politikası olarak nitelendirildiği raporda, 7 Ekim'den sonra keyfi uygulamalarla tutuklanan Filistinlilerin salıverilmesi çağrısında bulunuldu.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 237'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 575 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.