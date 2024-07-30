İsrail hapishanesinde 20 yıl tutuklu kalan Filistinli, nişanlısının mezarını ziyaret edemiyor - Son Dakika
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İsrail hapishanesinde 20 yıl tutuklu kalan Filistinli, nişanlısının mezarını ziyaret edemiyor

İsrail hapishanelerinde 20 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Filistinli Nail en-Neccar, nişanlısının ve ailesinin İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybettiğini öğrendi. Neccar, Gazze'de yaşadığı üzüntüyü dile getirirken, İsrail'in geçişleri engellediğini ve nişanlısının mezarını ziyaret edemediğini belirtti.

30.07.2024 13:39
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İsrail hapishanelerinde 20 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan Filistinli Nail en-Neccar, İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden nişanlısının mezarını ziyaret edemiyor.

İsrail'in henüz 24 yaşındayken tutukladığı ve 44 yaşında özgürlüğüne kavuşan Neccar, 20 yıl esaretin ardından döndüğü Gazze'de hayalini kurduğu kavuşmayı yaşayamadı.

AA muhabirine konuşan Neccar, 20 yıl sonra döndüğü memleketinde ailesi ve yıllardır kendisini bekleyen nişanlısını tarafından karşılanacağını hayal ederken, nişanlısının ve aile fertlerinin İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evlerine düzenlediği saldırıda yaşamlarını yitirdiklerini öğrendi.

"Geleceğimiz için hayaller kuruyorduk"

Gözaltına alındığında nişanlısının henüz çok genç olduğunu ifade eden Neccar, "İsrail hapishanelerinden kurtulduğum günü beklemek konusunda ısrar etmişti. Artık özgürlük anını endişeyle ve sabırsızlıkla bekler olmuştuk." dedi.

Neccar, "İsrail hapishanelerindeki tutukluluğum sırasında nişanlım beni sık sık ziyaret ederdi, geleceğimiz için hayaller kurardık. Bu sürede birlikte unutamayacağım çok anımız oldu." diye konuştu.

Hayatlarına dair en ufak detayları bile birbirleriyle paylaştıklarını ifade eden Neccar, "İleride kurmayı planladığımız yuvamızı en ince ayrıntısına kadar hazırlamıştık. Ev eşyalarından süslemesine kadar her konuda birlikte konuştuk karar verdik. Nişanlım ev dekorasyonunda ince bir zevke sahipti." ifadesini kullandı.

Neccar, artık sadece nişanlısının geçen sene umrede iken çekildiği fotoğraflar ile birlikte yaşamayı hayal ettikleri evin fotoğraflarına bakmakla yetindiğini söyledi.

Ailesi ve nişanlısının vefat haberini hapishanede aldı

Neccar, hapishanede iken ailesinin evinin İsrail güçleri tarafından bombalandığı ve ailesinden hayatını kaybedenler olduğu haberini arkadaşlarından aldığını aktardı.

Arkadaşlarının onu üzmemek için olayı yavaş yavaş aktardığını kaydeden Neccar, o günü şöyle anlattı:

"Önce amcamın oğlu ve onun çocuğunun hayatını kaybettiğini ve bazı yaralılar olduğunu söylediler. Ancak bana hayatta her şeyin mümkün olabileceğini söylemeye başladıklarında durumu anlamaya başladım.

Ailemin ve nişanlımın başına bir şeyler geldiğini hissettim. Daha sonra da Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evimizde bulunan herkesin öldürüldüğü haberi geldi. Babamın, nişanlımın, nişanlımın annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrendim."

Neccar, böyle bir haberi beklemediğini ve üzüntüye boğulduğunu belirtti.

Tutukluluğu 8 ay uzatıldı

Belirtilen mahkumiyet süresinin bitiminde İsrail Hapishaneler İdaresi'nin kendisini serbest bırakmadığını ifade eden Neccar, tutukluluğunun gerekçe olmaksızın 8 ay daha uzatıldığını kaydetti.

Neccar, tutukluğu boyunca çok ağır işkencelere maruz kaldığını, aç bırakıldığını; üstelik ailesinin ve nişanlısının hayatını kaybettiğini de bildiğini dile getirdi.

Nişanlısının mezarını görmesi engelleniyor

Serbest bırakıldıktan sonra da İsrail'in zulümlerinin devam ettiğini anlatan Neccar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde güneyden kuzeye geçişleri engellediğine dikkati çekti.

Nişanlısının mezarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olduğunu, kendisinin ise güneyde bulunduğunu belirten Neccar, İsrail ordusunun bölgede askeri kontrol noktaları kurarak geçişleri engellediğini, bölgeye yaklaşanları da vurduğunu belirtti.

Neccar, "Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki kabristana defnedilen nişanlım ve aile fertlerinin ziyaretine izin verilmiyor. Hayat tabii ki devam ediyor fakat nişanlımın öldüğünü kabullenmek ve mezarını ziyaret dahi edememek çok zor bir imtihan." sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Yine mutlu olacağız"

Neccar'ın annesi Ummu Nail ise, "Şu hayattaki en büyük isteğimiz Nail'in hapishaneden çıkmasıyla yaşayacağımız sevinçti. Fakat devam eden İsrail saldırıları ve içinde bulunduğumuz şartlar buna izin vermiyor." diye konuştu.

İsrail'in devam eden saldırıları ve binlerce can kaybı yaşanırken sevinmenin artık çok uzak bir hayal olduğunu ifade eden Um Nail, "Nişanlısını ve aile fertlerini kaybeden Nail'in kalbi paramparça. Bu durumda oğlumun sevinmesi imkansız. Fakat saldırılar durunca yine mutlu olacağız." dedi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesinde 20 yıl tutuklu kalan Filistinli, nişanlısının mezarını ziyaret edemiyor - Son Dakika

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