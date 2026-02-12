İsrail Hapishanesinde Filistinli Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Hapishanesinde Filistinli Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

12.02.2026 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de alıkonulan sağlık görevlisi Hatem İsmail Reyyan, Negev Hapishanesinde hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastanede Aralık 2024'te alıkoyduğu 59 yaşındaki sağlık görevlisi tutulduğu İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu 59 yaşındaki sağlık görevlisi Hatem İsmail Reyyan'ın tutulduğu Negev Hapishanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Reyyan'ın ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Reyyan'ı 27 Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde, hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ile birlikte alıkoyduğu ve o zamandan bu yana İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesinde esir tuttuğu aktarıldı.

Reyyan'ın oğlu Muaz'ın da Kemal Advan Hastanesinden yaralı olarak İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu ve hala hapishanede tutulduğu kaydedildi.

Reyyan'ın hayatını kaybetmesinden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma Filistinli esirlere ve Filistin halkına karşı işlenen suçlardan İsrailli yetkililerin hesap vermesi için acil ve etkili önlemler alma çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetinin Filistinli esirler için idam cezası çıkarma girişimine dikkati çekilen açıklamada, "Bu yasa, işgalci İsrail'in yargısız infaz politikasını fiilen yasal ve resmi bir politikaya dönüştürecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybedenlerden kimliği açıklananların sayısının 88'e çıktığı, bu kişilerin 52'sinin Gazze'den alıkonulan Filistinliler olduğu vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin cinayet, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve cinsel saldırılar ve kötü muamele gibi ihlallerden dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin neredeyse yarısının hiçbir suçlama ve yargılama olmaksızın idari tutuklu veya "yasa dışı savaşçı" olarak tutulduğu hatırlatıldı.

İsrail hapishanelerinde 9 bin 300'den fazla Filistinlinin tutulduğu, bunların 3 bin 358'inin idari tutuklu, 1249'unun ise "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

İsrail'in güneyindeki çöl bölgesinde yer alan Negev Hapishanesi, Filistinli esirlerin işkence ve kötü muamele gördüğü cezaevlerinden biri olarak biliniyor.

Negev Hapishanesinden çıkan Filistinli esirler yaptıkları açıklamalarda maruz kaldıkları kötü muamele ve işkenceyi anlatmıştı.

Filistinli Ahmed Hurays, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada Negev Hapishanesi'ndeki duruma ilişkin, "Bize karşı inanılmaz bir zalimlik ve sınırsız işkence vardı. Gözlerimin önünde insanların işkenceyle öldürüldüğüne şahit oldum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hapishanesinde Filistinli Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı
Benzin pompaya yansıdı İşte akaryakıtta güncel fiyatlar Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı Ölü ve yaralılar var Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Enes Batur gözaltına alındı Enes Batur gözaltına alındı
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 01:44:26. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Hapishanesinde Filistinli Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.