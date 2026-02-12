İsrail Hapishanesinde Filistinli Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastanede Aralık 2024'te alıkoyduğu 59 yaşındaki sağlık görevlisi tutulduğu İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu 59 yaşındaki sağlık görevlisi Hatem İsmail Reyyan'ın tutulduğu Negev Hapishanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Reyyan'ın ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Reyyan'ı 27 Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde, hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ile birlikte alıkoyduğu ve o zamandan bu yana İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesinde esir tuttuğu aktarıldı.

Reyyan'ın oğlu Muaz'ın da Kemal Advan Hastanesinden yaralı olarak İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu ve hala hapishanede tutulduğu kaydedildi.

Reyyan'ın hayatını kaybetmesinden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma Filistinli esirlere ve Filistin halkına karşı işlenen suçlardan İsrailli yetkililerin hesap vermesi için acil ve etkili önlemler alma çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetinin Filistinli esirler için idam cezası çıkarma girişimine dikkati çekilen açıklamada, "Bu yasa, işgalci İsrail'in yargısız infaz politikasını fiilen yasal ve resmi bir politikaya dönüştürecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybedenlerden kimliği açıklananların sayısının 88'e çıktığı, bu kişilerin 52'sinin Gazze'den alıkonulan Filistinliler olduğu vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin cinayet, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve cinsel saldırılar ve kötü muamele gibi ihlallerden dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin neredeyse yarısının hiçbir suçlama ve yargılama olmaksızın idari tutuklu veya "yasa dışı savaşçı" olarak tutulduğu hatırlatıldı.

İsrail hapishanelerinde 9 bin 300'den fazla Filistinlinin tutulduğu, bunların 3 bin 358'inin idari tutuklu, 1249'unun ise "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

İsrail'in güneyindeki çöl bölgesinde yer alan Negev Hapishanesi, Filistinli esirlerin işkence ve kötü muamele gördüğü cezaevlerinden biri olarak biliniyor.

Negev Hapishanesinden çıkan Filistinli esirler yaptıkları açıklamalarda maruz kaldıkları kötü muamele ve işkenceyi anlatmıştı.

Filistinli Ahmed Hurays, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada Negev Hapishanesi'ndeki duruma ilişkin, "Bize karşı inanılmaz bir zalimlik ve sınırsız işkence vardı. Gözlerimin önünde insanların işkenceyle öldürüldüğüne şahit oldum." ifadesini kullanmıştı.