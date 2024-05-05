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İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden doktor Adnan el-Berş (50), İsrail'in 7 aydır sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına rağmen bölgedeki yaralılara sağlık hizmeti vermekten bir an olsun vazgeçmedi.

Bölgenin en tanınmış ortopedi cerrahlarından Berş, görev başındayken alıkonuldu ve aylar sonra İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyetinden 2 Mayıs Perşembe günü yapılan açıklamada Aralık 2023'te El-Avde Hastanesinden bir grup doktorla alıkonulan Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Berş'in İsrail hapishanesinde öldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Filistinli ilgili makamlardan alınan bilgiye göre Berş, 19 Nisan'da İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde şehit oldu ve cenazesi hala teslim edilmedi." ifadeleri kullanılmıştı.

Yurt dışında çalışmayı reddetti

Ürdün Üniversitesi'nden 2009 yılında mezun olan Berş, Kompleks Kırık Cerrahisi alanında İngiltere'den burs aldı.

Mezun olduktan sonra yurt dışındaki hastanelerde çalışmayı reddeden Berş, vatanına dönerek, savaşların gölgesinde Gazze Şeridi'nde sağlık sektörünün geliştirilmesi için hizmet verdi.

Son İsrail saldırılarında da korkusuzca insan üstü çaba sarf eden Berş, alıkonulduğu süre boyunca işkence ve şiddete maruz kaldı. Berş, 19 Nisan'da hayatını kaybedene kadar birden fazla İsrail hapishanesine nakledildi.

İsrail işgali altında zorlu koşullarla karşı karşıya kalan Berş, insanlığın ve vicdanların sesi olarak ardında ölümsüz bir miras bıraktı.

Bazı hastalara ücretsiz hizmet veriyordu

AA muhabirine konuşan Berş'in eşi doktor Yasemin el-Berş, "Eşim mezun olduktan sonra Gazze Şeridi'ndeki kısıtlı tıbbi imkanlara rağmen kendisini tam zamanlı olarak hastalara hizmet etmeye ve ameliyatlarını gerçekleştirmeye adadı." dedi.

Berş, "Eşimin derdi, hasta ve yaralıları kurtarmaktı ve bazılarına ücretsiz ortopedik ameliyatlar gerçekleştirdi." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarının ilk anlarında füze sesleriyle uyandıklarını aktaran Berş, eşinin hiç düşünmeden yaralıları kurtarmak için hemen hastaneye gittiğini, uzun saatler durmadan çalıştığını söyledi.

Hizmet verebilmek için hastane hastane dolaştı

İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaklaşmasının ardından eşinin, hastaları tedavi etmeyi sürdürmesine rağmen kendisinden çocuklarla bölgeden ayrılmasını istediğini belirten Berş, şunları kaydetti:

"Bir hafta boyunca hastanede kuşatma altında kaldı, ardından ordu onu (bölgedeki diğer insanlarla birlikte) güneye gitmeye zorladı."

Berş, eşinin güneye gitmediğini, bunun yerine Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kaldığını ve Endonezya Hastanesine gittiğini ifade etti.

İsrail ordusunun Endonezya Hastanesini de hedef aldığını aktaran Berş, saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken eşinin hayatta kaldığını dile getirdi.

Berş, "Endonezya Hastanesi kuşatıldıktan sonra kocam, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesine gitti ve hastalara hizmet etmek için orada kaldı ancak günler sonra hastane kuşatıldı ve 17 Aralık'ta alıkonuldu." dedi.

Kocasının askeri eylemlerle bir ilgisinin olmadığını sadece "masum hastaları tedavi eden bir doktor" olduğunu vurgulayan Berş, uluslararası topluma, insan hakları kurumlarına ve Uluslararası Ceza Mahkemesine, kocasının ölümü ve İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara uygulanan işkenceleri soruşturma çağrısında bulundu.

Berş ayrıca kocasının naaşının teslim edilmesini ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine defnedilmesini istedi.

-"İşini profesyonelce yapmaktan vazgeçmedi"

Hayatını kaybeden doktorun kardeşi Avni el-Berş, "Zengin, fakir ayırt etmeden herkesi tedavi eden, halkının tüm fertlerine hizmet veren doktor Adnan'ın şehadetinden herkes çok etkilendi. Kardeşim İsrail hapishanelerinde ağır işkencelere maruz kaldı, gözaltı merkezlerinde soğukkanlılıkla öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin saygın ve güvenilir bir doktor olarak çalışırken alıkonulduğuna dikkati çeken Berş, "Adnan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara harekatı sırasında birçok hastanede kuşatılmış olmalarına rağmen işini profesyonelce yapmaktan vazgeçmedi." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği yıkıcı saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren sağlık personelinin sayısı 496 olarak açıklanmıştı.