İsrail hapishanesindeki Filistinli mahkum hayatını kaybetti

İsrail hapishanesindeki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak yazılı açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti sakinlerinden Abdurrahim Abdulkerim Amir'in (59) İsrail'in kuzeyindeki Hadarim Hapishanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, Filistinli Amir'in, 17 Mart'tan bu yana tutuklu olduğu ve 1948'de işgal edilen topraklara izinsiz girme gerekçesiyle bir ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi verildi.
Amir'in ne sebeple ve hangi şartlar altında öldüğüne dair net bilgi bulunmadığı aktarılan açıklamada, Filistinlinin ölümünden İsrail sorumlu tutuldu.
"Geçimini sağlamak amacıyla İsrail'e giren" 7 çocuk babası Amir'in, her gün taciz, işkence ve gözaltılara maruz kalan "şehit işçiler" listesine dahil olduğu kaydedildi.
Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli sayısının 16'ya yükseldiği, bunlar arasında 2'si Gazze'den olmak üzere 3 işçinin bulunduğu aktarıldı.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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