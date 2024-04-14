İsrail hapishanesindeki Filistinli mahkum hayatını kaybetti

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İsrail hapishanesindeki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak yazılı açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti sakinlerinden Abdurrahim Abdulkerim Amir'in (59) İsrail'in kuzeyindeki Hadarim Hapishanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Filistinli Amir'in, 17 Mart'tan bu yana tutuklu olduğu ve 1948'de işgal edilen topraklara izinsiz girme gerekçesiyle bir ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi verildi.

Amir'in ne sebeple ve hangi şartlar altında öldüğüne dair net bilgi bulunmadığı aktarılan açıklamada, Filistinlinin ölümünden İsrail sorumlu tutuldu.

"Geçimini sağlamak amacıyla İsrail'e giren" 7 çocuk babası Amir'in, her gün taciz, işkence ve gözaltılara maruz kalan "şehit işçiler" listesine dahil olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli sayısının 16'ya yükseldiği, bunlar arasında 2'si Gazze'den olmak üzere 3 işçinin bulunduğu aktarıldı.