İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Kapatıyor

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisinin iki gün süreyle kapatacağı bildirildi.

El Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail Sukot (Arş) Bayramı bahanesiyle yarın ve salı günü camiyi kapatma kararı aldı." dedi.

İbrahim Camisi'nin iki gün süreyle ibadet edenlere ve ziyaretçilere kapatılacağını aktaran Recebi, ibadethanenin "zamansal ve mekansal olarak bölündüğünü" hatırlattı.

Fanatik Yahudilerin caminin bölümlerinin "üçte ikisinden fazlasını kalıcı olarak ele geçirdiğini" belirten Recebi, Yahudilerin burada dini ritüeller yaptıklarını kaydetti.

Recebi, İbrahim Camisinin defalarca kapatılarak Müslümanların dini haklarının elinden alındığını ve İsrail'in fanatik Yahudilerin "camiyi kalıcı olarak ele geçirmesini dayattığını" ifade etti.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.