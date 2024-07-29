İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'ın Güneyinde Hizbullah Mevzilerini Vurdu

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi.
İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor.
Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.
Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.
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