İsrail Hava Kuvvetleri Personeline Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Güncel

İran'ın olası misillemesinden dolayı İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli personelin yurt dışına çıkışının yasaklandığı bildirildi.

"İRAN DOĞRUDAN SALDIRI DÜZENLEYECEK"

İsrail Ordusu'nun askeri istihbarat birimi, Tahran'ın muhtemelen perşembe günü saldıracağını bildirirken ordu sivillere yönelik talimatların değişmediğini vurgulayarak bunu önemsiz göstermeye çalıştı. Axios haber sitesinin adı açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran, perşembe günkü ateşkes-rehine anlaşması görüşmelerinden önce İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenleyecek. İsrail basını, İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ya da art arda birleşik bir saldırı düzenleyebileceğini ifade etti.

HAVA KUVVETLERİ PERSONELİNE YASAK

Yaşanan bu gelişmenin ardından İran'ın olası misillemesinden dolayı İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli personelin yurt dışına çıkışının yasaklandığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, yapılan durum değerlendirmesinin ardından söz konusu karar alındı. Hava Kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı kararının, İran'ın muhtemel misillemesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.