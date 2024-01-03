 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Hava Kuvvetleri Pilotlarına Hava Desteği İddiası Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Hava Kuvvetleri Pilotlarına Hava Desteği İddiası Tartışmalara Yol Açtı

İsrail'de aşırı sağcı bakanın İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının Gazze Şeridi'ndeki kara birliklerine hava desteği vermediği iddiası kabine toplantısında tartışmalara neden oldu. İddia, ordudan ve muhalefetten tepki aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri Pilotlarına Hava Desteği İddiası Tartışmalara Yol Açtı
03.01.2024 - 18:41,
Abone Ol

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock'un İsrail Hava Kuvvetlerinden bazı pilotların Gazze Şeridi'ndeki kara birliklerine hava desteği vermediğine ilişkin değerlendirmesi kabine toplantısında tartışmaya yol açtı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, kabine toplantısında aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin kabinedeki temsilcilerinden Strock'un İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarını hedef alan sorusu üzerine tartışma yaşandı.

Strock, "Vicdani gerekçelerle bombalamayı reddeden ve Kara Kuvvetlerine destek vermeyen pilotların olduğu doğru mu?" sorusunu yöneltirken, Likud Partisinden Eğitim Bakanı Yoav Kisch soruyu "hezeyan" olarak tanımladı.

İsrail ordusunda Tümgeneral Eliezer Toledano ise soruyu "korkunç" olarak nitelendirerek, söz konusu iddianın asılsız olduğunu, "savaşta Kara Kuvvetlerine verilen hava desteğinin eşi benzeri görülmemiş düzeyde" olduğunu söyledi.

Toledano ayrıca, "Eminim sahadaki komutanlara sorarsanız aynı cevabı alırsınız." ifadesini kullandı.

Strock, Tümgeneral Toledano'ya cevaben, "Ne istersem sorabilirim. Sorularım hakkında yargıda bulunmayın." dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Toledano'nun verdiği cevabı doğru bulduğunu ancak bakanın sorusuna ilişkin görüş belirtmesinin uygun olmadığını ifade etti.

Muhalefet lideri Yair Lapid'ten bakanın sorusuna ağır eleştiri

Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve Tümgeneral Eliezer Toledano'nun yanı sıra hükümet dışından da Strock'a tepkiler geldi.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, Strock'un sorusunu "utanç verici ve tahrik edici" olarak nitelerken, söz konusu sorunun ve Netanyahu'nun cevabının "İsrail ordusu ve İsrail vatandaşlarının Netanyahu hükümeti yerine başka bir hükümeti hak ettiğini" ortaya koyduğunu söyledi.

Gelecek Var Partisi Milletvekili Meirav Cohen ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan'ın sorusunun "kışkırtıcı, komploya dayalı ve çılgınca" olduğunu savundu.

Cohen, "Cevabın (tabii ki 'hayır') artık bir önemi yok çünkü bu kışkırtma denemesi çoktan dünyaya yayıldı ve internette dolaşıyor." ifadesini kullandı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki kara birliklerine yeterli hava desteği sağlanmadığını reddeden bir açıklama yapmış, hava ile kara kuvvetleri arasında koordinasyonun üst düzeyde olduğunu vurgulamıştı.

24 Aralık'ta düzenlenen kabine toplantısında Ekonomi Bakanı Nir Barkat da Gazze'deki kara birliklerinin yeterli hava desteği alamamaları nedeniyle tehlikeye atıldığını savunmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Kara, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hava Kuvvetleri Pilotlarına Hava Desteği İddiası Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika


18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası

Son Dakika
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 19:26:33. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Hava Kuvvetleri Pilotlarına Hava Desteği İddiası Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement