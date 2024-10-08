İsrail Hava Saldırıları: 2.083 Ölü

Güncel

KEFR HAMAM, 8 Ekim (Xinhua) -- İsrail hava saldırılarının ardından Lübnan'ın Kefr Hamam bölgesinden yükselen dumanlar, 7 Ekim 2024.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hava saldırılarında ölenlerin sayısının 2.083'e ulaştığını ve 9.869 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)