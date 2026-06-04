İsrail Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı bazı beldelere hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Deyr ez-Zehrani, Şevkin ve Haris beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Sur kentine bağlı Mansuri beldesi de İsrail savaş uçaklarının saldırısına maruz kaldı.

Öte yandan sabah saatlerinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.