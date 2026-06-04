İsrail Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Hava Saldırıları Devam Ediyor

04.06.2026 12:31
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde hava saldırıları düzenleyerek 1 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Beraşit ve Sarife beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Kefre, Doğu Zavtar, Batı Zavtar, Deyr ez-Zehrani, Şevkin ve Haris beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Sur kentine bağlı Mansuri beldesi de İsrail savaş uçaklarının saldırısına maruz kaldı.

Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesindeki İsrail askerlerine 2 roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sabah saatlerinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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