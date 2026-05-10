İsrail Hava Saldırısında 1 Kişi Öldü

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.
Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Mülteci Kampı'nda sivillerin toplu halde bulunduğu bir alanı hedef aldı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyindeki Gazze kentini karadan topçu atışlarıyla vuruyor, savaş gemileri de sahil kesimlerine yoğun şekilde ateş açmayı sürdürüyor.
