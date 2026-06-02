İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Yaralandı

02.06.2026 23:14
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İsrail ordusu, Gazze'de çadırda barınan yerinden edilenler üzerinde hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef aldığı hava saldırısında biri ağır olmak üzere 10 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Şati Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef aldı.

İsrail'in düzenlediği söz konusu hava saldırısında biri ağır olmak üzere 10 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini bombaladı. İsrail aynı zamanda Han Yunus kentinin doğusunda geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 933 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 868 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 942, yaralı sayısı ise 172 bin 967 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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