İsrail Hava Saldırısında 10 Ölü, 30 Yaralı
İsrail Hava Saldırısında 10 Ölü, 30 Yaralı

21.02.2026 01:39
İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentindeki hava saldırısında en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinin Riyak beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kırsalındaki Kasr Naba ve Tamnin et-Tahta beldelerinin ovalarına iki hava saldırısı düzenledi.

Haberde, Baalbek bölgesindeki Riyak beldesinde, karayolu üzerinde bulunan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Kard el-Hasan finans kurumunun yakınındaki bir binanın hava saldırısı sonucu tamamen yıkıldığı belirtildi.

Aynı kaynağa göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın doğusundaki dağların eteklerinde yer alan Mahalla eş-Şara bölgesine de üç hava saldırısı gerçekleştirdi.

Riyak'taki binaya yönelik saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu ise Baalbek bölgesine yönelik saldırıda, hedefin "üyeleri tarafından İsrail'e ve İsrail ordusuna" karşı planlar yürütmek için kullanılan Hizbullah'a ait bir karargah" olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu akşam saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

