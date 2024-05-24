İsrail hava saldırısında Gazze'deki yardım merkezinde 12 Filistinli öldü

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GAZZE, 24 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'nin orta kesiminde yer alan bir yardım dağıtım merkezini hedef alan İsrail hava saldırısında en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynakları Perşembe günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait bir uçağın Deyr el-Belah kentinin doğusundaki merkezi bir füzeyle vurduğunu aktardı.

Filistinli sağlık kaynakları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin ve çok sayıda yaralının kentteki El Aksa Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

Öte yandan Gazze'deki sağlık yetkilileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada, yakıtın tükenmesi nedeniyle birkaç saat içinde El Aksa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin askıya alınacağı ve onlarca hastanın ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Yetkililer yaptıkları yazılı açıklamada, hastanelere derhal yakıt sağlanması için başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki nüfusun çoğunluğu gıda, ilaç ve temel insani ihtiyaçlara erişememekten muzdarip. BM kuruluşları bölgede kıtlık ve yerel halk arasında salgınların ve hastalıkların baş göstermesi gibi vahim sonuçların ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.