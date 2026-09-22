İsrail Havalimanları İdaresi, 19 ABD tankerinin yıl sonuna kadar tahliyesini istedi - Son Dakika
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İsrail Havalimanları İdaresi, 19 ABD tankerinin yıl sonuna kadar tahliyesini istedi

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İsrail Havalimanları İdaresi (IAA), sivil trafik ve kapasite gerekçesiyle Savunma Bakanlığına başvurarak Ben Gurion'daki 19 ABD yakıt ikmal uçağının yıl sonuna kadar tahliyesini istedi. Aksi halde ticari uçuşların iptal edilebileceği veya kısıtlanabileceği uyarısı yapıldı.

İsrail Havalimanları İdaresinin (IAA), sivil hava trafiğindeki artış ve kapasite yetersizliği gerekçesiyle Savunma Bakanlığına başvurarak ABD Hava Kuvvetlerine ait 19 yakıt ikmal uçağının başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yıl sonuna kadar tahliye edilmesini istediği belirtildi.

Kanal 12'nin internet sitesi N12'de yer alan habere göre, İsrail Havalimanları İdaresi Genel Müdürü Sharon Kedmi, Savunma Bakanlığına resmi bir mektup göndererek sivil havalimanlarındaki askeri operasyonların mevcut haliyle devam edemeyeceğini bildirdi.

Kedmi, mektubunda, Amerikan askeri varlığının stratejik önemini kabul ettiklerini ancak sivil uçuş trafiğinin savaş öncesi seviyelere dönmesi nedeniyle bu durumun sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu sayısının artmasının beklendiğini savunan Kedmi, tüm park pozisyonları ile iniş-kalkış saatlerinin ticari uçuşlara tahsis edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Kedmi, tanker uçakların zamanında tahliye edilmemesi durumunda ticari uçuşların iptal edilmesi veya kısıtlanması gibi operasyonel ve hukuki sonuçlar doğuracak adımlar atmak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

Ramon Havalimanı'ndaki gece uçuşları da kısıtlanıyor

Kısıtlama talebi yalnızca Ben Gurion Havalimanı ile sınırlı kalmadı.

Haberde, 1 Kasım 2026 itibarıyla ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'nın da gece saatlerinde düzenli operasyonlara kapatılacağı ve ABD tanker uçaklarının mesai saatleri dışındaki faaliyetlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Buna göre, Havalimanları İdaresi, Ramon Havalimanı'nda ABD operasyonlarından kaynaklanan güvenlik, bakım ve işletme giderlerinin tek taraflı karşılandığını belirterek, Washington ile yeni bir mali ve hukuki protokol imzalanmasını talep etti.

ABD uçaklarının sivil uçuşları aksatacağı eleştirisi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı'nda askeri uçakların seyahat sezonunun hareketlendiği dönemde ticari uçuşları aksatacağı, havalimanının kapasitesini düşüreceği eleştirisi İsrail basınında yer almıştı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Regev, yaz tatili sezonunun en yoğun olduğu dönemde sivil uçuş takviminin zarar görmesini engellemek amacıyla, yakıt ikmal uçaklarının havalimanından kaldırılmasını ve sayılarının 20 ile sınırlandırılmasını daha önce talep etmişti.

İsrail ordusu ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de desteğiyle, uçakların Necef Çölü'ndeki hava üslerine taşınmasına karşı çıkmıştı.

ABD'nin İran ile tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı duyurulmuştu.

İran ile sağlanan ateşkes ve mutabakat sonrası yakıt ikmal uçaklarını Avrupa'ya gönderen ABD, İran'a saldırılarının yeniden başlamasının ardından uçakları tekrar İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA
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