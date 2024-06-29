İsrail Hiyam kasabasında hava saldırısı düzenledi

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HİYAM, 29 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın Hiyam kasabasında İsrail hava saldırısı sonucu yıkılmış bir bina, 28 Haziran 2024.

Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Cuma günü Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafr Kila köyü ve Hiyam kasabasına düzenlediği iki ayrı hava saldırısında bir Hizbullah mensubu ve bir Filistin vatandaşı hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)