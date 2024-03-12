İsrail, Hizbullah'a 5 Ay İçinde 4 Bin 300 Hedef Vurdu

Güncel

İsrail ordusu, 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Bölge Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri, 5 ay boyunca Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'a ait hedeflere 1200'den fazla hava saldırısı, 3100'den fazla da karadan saldırı düzenledi.

Hizbullah'a ait askeri depolar ve saldırı faaliyetleri için hazırlanmış binalar ve silahlı unsurların bulunduğu operasyon merkezleri söz konusu saldırılara maruz kaldı.

Savaşın başlamasından bu yana aralarında 5'i üst düzey komutan olmak üzere 300'den fazla silahlı Hizbullah unsuru öldürüldü, 750'den fazla silahlı unsur da yaralandı.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Bölgesi'nden gerçekleştirilen yoğun saldırıların Hizbullah'ın hava kara gücünün yanı sıra, üst düzey komutanlarını da etkilediği öne sürüldü.

Hizbullah güçlerini ve onlara bağlı sistemleri Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çıkarmak için ilgili bölgelere somut baskınlar düzenlendiği vurgulandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya ilişkin Hizbullah'tan henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda saflarındaki ölü sayısının 240'a yükseldiğini kaydetmişti.