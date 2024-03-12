İsrail ordusu, 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Bölge Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri, 5 ay boyunca Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'a ait hedeflere 1200'den fazla hava saldırısı, 3100'den fazla da karadan saldırı düzenledi.
Hizbullah'a ait askeri depolar ve saldırı faaliyetleri için hazırlanmış binalar ve silahlı unsurların bulunduğu operasyon merkezleri söz konusu saldırılara maruz kaldı.
Savaşın başlamasından bu yana aralarında 5'i üst düzey komutan olmak üzere 300'den fazla silahlı Hizbullah unsuru öldürüldü, 750'den fazla silahlı unsur da yaralandı.
Açıklamada ayrıca, Kuzey Bölgesi'nden gerçekleştirilen yoğun saldırıların Hizbullah'ın hava kara gücünün yanı sıra, üst düzey komutanlarını da etkilediği öne sürüldü.
Hizbullah güçlerini ve onlara bağlı sistemleri Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çıkarmak için ilgili bölgelere somut baskınlar düzenlendiği vurgulandı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya ilişkin Hizbullah'tan henüz bir değerlendirme yapılmadı.
Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda saflarındaki ölü sayısının 240'a yükseldiğini kaydetmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Hizbullah'a 5 Ay İçinde 4 Bin 300 Hedef Vurdu - Son Dakika
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Sercan Pekcan'ın kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Pekcan'ın cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da Koç Tepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçiklerle birlikte iftar yaptı. Bakan Yerlikaya, üs bölgelerinin önemini vurgulayarak terörle mücadelenin süreceğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik de disipline sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?