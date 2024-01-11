İsrail, Hizbullah\'a ait hedeflere saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait "hedeflere" hava ve topçu atışlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına yaklaşık 10 roket atılması nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerden üçünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedilirken, bölgeden gelen güvenlik kamerası görüntülerine göre roketlerden bazılarının İsrail'in Lübnan sınırı yakınında yer alan Kiryat Shemona kentine isabet ettiği, bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

Lübnan topraklarından İsrail tarafına gün içinde başka atışlar da yapıldığı, buna karşılık İsrail güçlerinin saldırıların yapıldığı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Hizbullah'a ait "hedeflerin" İsrail savaş uçağı ve topçularınca vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.