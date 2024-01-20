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İsrail, Hizbullah'a karşı askeri operasyon tehdidini ABD'ye iletti - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'a karşı askeri operasyon tehdidini ABD'ye iletti

İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün sınırdan uzaklaştırılmaması durumunda askeri operasyonun kaçınılmaz olduğunu ABD'ye ilettiği belirtildi. Tel Aviv yönetimi, Rıdvan Gücü unsurlarının sınır bölgesinden çekilmesini yeterli bulmadığını ve bu unsurların Litani Nehri'nin ötesine çekilmesini istedi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin ötesine taşıyacaklarını söz vermişti.

20.01.2024 - 01:05,
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İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün sınırdan uzaklaştırılmaması durumunda askeri operasyonun kaçınılmaz olduğunu ABD'ye ilettiği belirtildi.

"SINIRLI ÇEKİLME YETERLİ BULUNMUYOR"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD'ye ilettiği mesaja ilişkin bilgi verildi. Mesajda, yakın zamanda Rıdvan Gücü'nün İsrail sınırından uzaklaştırılması konusunda bir anlaşmaya varılmaması durumunda bölgede askeri bir operasyonun kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Haberde ayrıca, Tel Aviv'in, Rıdvan Gücü unsurlarının sınır bölgesinden sınırlı bir şekilde çekildiğini gözlediği ancak bunu yeterli bulmadığı, bu unsurların Litani Nehri'nin ötesine çekilmesinin istendiği vurgulandı.

"FÜZELİ SALDIRI TEHDİDİ ARTIYOR"

İsrail bölgelerine karşı tanksavar füzeleri ve hassas füzelerin fırlatılması tehdidinin arttığı belirtilen haberde, kuzey sınırında Hizbullah'ın oluşturduğu asıl tehdidin de bu olduğu aktarıldı.

GALANT SÖZ VERMİŞTİ: HİZBULLAH'I LİTANİ NEHRİ'NİN ÖTESİNE TAŞAYACAĞIZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, ister uluslararası siyasi düzenleme ister askeri harekat yoluyla olsun Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin ötesine taşıyacaklarına söz vermişti. Galant 19 Ocak'ta Lübnan sınırındaki birlikleri denetlediği sırada yaptığı açıklamada da, Hizbullah'ın bölgedeki İsrail vatandaşlarının güven içinde yaşama hakkına saygı duyduğu bir diplomatik anlaşmaya varılmadığı takdirde "güç kullanarak" güvenliği sağlayacaklarının altını çizmişti.

İsrail, Hizbullah\'a karşı askeri operasyon tehdidini ABD\'ye iletti
Kaynak: AA
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