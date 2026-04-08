İsrail, Lübnan'da Güvenlik Bölgesi Oluşturuyor ve Hizbullah'a Karşı Harekatı Genişletiyor

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülkesinin Hizbullah'a karşı yürüttüğü askeri harekat kapsamında, Lübnan'ın güneyinde geniş bir bölgeyi kontrol edeceğini ve Litani Nehri üzerindeki köprüleri havaya uçurarak bir güvenlik bölgesi oluşturulacağını açıkladı. Katz, amacın 'savunma amaçlı bir alan yaratmak ve tehdidi uzak tutmak' olduğunu belirtti ve bu stratejinin Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Beyt Hanun modellerine dayandığını ekledi.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarına manevra yaparak Hizbullah militanlarını ortadan kaldırdığını ve terör altyapılarını yok ettiğini söyleyen Katz, sınır yakınında Hizbullah tarafından kullanılan evlerin de hedef alındığını kaydetti. Lübnan'ın güneyinde yerinden edilen on binlerce kişinin, İsraillilerin güvenliği sağlanana kadar dönmeyeceğini ifade etti. Bu 'savunma tamponu', İsrail'in 1985-2000 arasında Güney Lübnan'da kurduğu tampon bölgeyi anımsatıyor.

Hizbullah, İsrail'in güneye yerleşmesini önlemek için savaşmaya hazır olduğunu belirterek, üst düzey yetkili Hassan Fadlallah bunu 'varoluşsal bir tehdit' olarak nitelendirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırıları nedeniyle ölü sayısı 1.072'ye, yaralı sayısı 2.966'ya yükseldi ve bunlar arasında en az 118 çocuk ve 40 sağlık çalışanı bulunuyor. Saldırılar, bir milyondan fazla insanın evlerini terk etmesine neden oldu.

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı kara ve hava saldırılarının genişletilmesi planının 22 Mart'ta onaylandığını duyurdu. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, karadan yapılacak harekatın 'uzun süreli bir operasyon' olacağını açıkladı. Litani Nehri üzerindeki geçiş noktaları da hedef alındı ve Kasımiye köprüsüne zarar verildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail saldırılarını 'kara işgalinin başlangıcı' olarak değerlendirdi ve sivillere karşı toplu cezalandırma politikası anlamına geldiğini söyledi.