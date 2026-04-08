İsrail, Lübnan'da Güvenlik Bölgesi Oluşturuyor ve Hizbullah'a Karşı Harekatı Genişletiyor

08.04.2026 19:29
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah'a karşı yürütülen askeri harekat kapsamında Lübnan'ın güneyinde güvenlik bölgesi oluşturacaklarını açıkladı. Katz, amacın savunma sağlamak ve tehdidi uzak tutmak olduğunu belirtti. Lüban'daki saldırılar sonrasında ölü sayısı 1.072'ye yükseldi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülkesinin Hizbullah'a karşı yürüttüğü askeri harekat kapsamında, Lübnan'ın güneyinde geniş bir bölgeyi kontrol edeceğini ve Litani Nehri üzerindeki köprüleri havaya uçurarak bir güvenlik bölgesi oluşturulacağını açıkladı. Katz, amacın 'savunma amaçlı bir alan yaratmak ve tehdidi uzak tutmak' olduğunu belirtti ve bu stratejinin Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Beyt Hanun modellerine dayandığını ekledi.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarına manevra yaparak Hizbullah militanlarını ortadan kaldırdığını ve terör altyapılarını yok ettiğini söyleyen Katz, sınır yakınında Hizbullah tarafından kullanılan evlerin de hedef alındığını kaydetti. Lübnan'ın güneyinde yerinden edilen on binlerce kişinin, İsraillilerin güvenliği sağlanana kadar dönmeyeceğini ifade etti. Bu 'savunma tamponu', İsrail'in 1985-2000 arasında Güney Lübnan'da kurduğu tampon bölgeyi anımsatıyor.

Hizbullah, İsrail'in güneye yerleşmesini önlemek için savaşmaya hazır olduğunu belirterek, üst düzey yetkili Hassan Fadlallah bunu 'varoluşsal bir tehdit' olarak nitelendirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırıları nedeniyle ölü sayısı 1.072'ye, yaralı sayısı 2.966'ya yükseldi ve bunlar arasında en az 118 çocuk ve 40 sağlık çalışanı bulunuyor. Saldırılar, bir milyondan fazla insanın evlerini terk etmesine neden oldu.

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı kara ve hava saldırılarının genişletilmesi planının 22 Mart'ta onaylandığını duyurdu. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, karadan yapılacak harekatın 'uzun süreli bir operasyon' olacağını açıkladı. Litani Nehri üzerindeki geçiş noktaları da hedef alındı ve Kasımiye köprüsüne zarar verildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail saldırılarını 'kara işgalinin başlangıcı' olarak değerlendirdi ve sivillere karşı toplu cezalandırma politikası anlamına geldiğini söyledi.

Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
